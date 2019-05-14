Вдова Сергея Доренко рассказала о «самых тяжелых днях в жизни»

, 15:13 Фото 89

По словам Юлии Доренко, без сопереживания почитателей умершего журналиста, пережить эту ситуацию было бы очень трудно.

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Фото, видео: Instagram @i.dorenko

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Умер Сергей Доренко 25

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия выложила в Instagram пост в память об умершем 9 мая муже. В нем она поделилась своими переживаниями и рассказала, что сейчас — самые тяжелые дни в ее жизни.

«Почти без сна. Любить и утешать наших детей. Решать бесконечные вопросы. Держаться, держаться, держаться», — написала Юлия.

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Изначально прощание с Сергеем Доренко было запланировано на 12 мая, однако церемония сорвалась — полиция отказалась выдавать тело погибшего вдове. В своем недавнем посте Юлия рассказала, что собравшиеся у здания «Говорит Москва» люди устроили свою, «народную» версию прощания.

«Это было настоящее народное прощание, которое он бы оценил. Я часто говорила Сергею — у тебя лучшие слушатели, лучшие подписчики — неравнодушные, товарищеские, искренние», — подчеркнула Юлия, уточнив, что эта поддержка помогла ей пережить тяжелые дни.

Instagram @i.dorenko

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дети Сергея Доренко узнали о его смерти.

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