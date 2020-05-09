Фильм в память о Сергее Доренко вышел в годовщину смерти журналиста

Фильм «Сергей Доренко — Дорога домой» в память о выдающемся советском и российском журналисте вышел в годовщину его смерти — 9 мая. Лента длиною чуть более 40 минут на канале «Расстрига» в Youtube.

На кадрах супруга покойного Юлия повторяет его последний маршрут, когда он ехал на мотоцикле из Москвы в Переславль-Залесский Ярославской области к своему другу. Она вспоминает истории из их совместной жизни вместе с его родными, друзьями и коллегами, а также рассуждает о его возможном поведении в условиях ситуации с коронавирусом.

Юлия привела пример, как однажды Доренко нелицеприятно пообщался с сотрудником ГИБДД, а когда вечером дома уже рассказывал об этом ей, осознал, что был груб. На следующее утро в прямом эфире журналист публично принес извинения этому правоохранителю.

«Человек, искренний в своих проявлениях — и в злости, презрении, но также в чувстве вины и раскаянии», — рассказала Юлия.

Ровно год назад, вечером 9 мая ушел из жизни Сергей Доренко. В этот вечер он после Парада Победы и снятия ограничений на дорогах возвращался в Москву на мотоцикле из Переславль-Залесского. У журналиста произошел разрыв аорты и он скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о работе и личной жизни звезды отечественной журналистики — Сергея Доренко.