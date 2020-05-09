Год со дня смерти Сергея Доренко: личная жизнь, работа и скандалы звезды журналистики

Один из известнейших журналистов России Сергей Доренко скончался ровно год назад, 9 мая. Он жил в невероятно быстром ритме, не уступая в скорости своему мотоциклу, на котором и умер по дороге из Костромы в Москву. В траурную дату StarHit опубликовал статью о взлетах и падениях Сергея Доренко.

Карьера Сергея Доренко

Будущий журналист родился 8 октября 1959 года в Керчи. Его отец был военным летчиком, поэтому детство мальчик провел в частых разъездах: Иркутск, Омск, Подмосковье. Аттестат об окончании школы юноша получил в Волгограде, а вуз решил выбрать в Москве. По воле судьбы он попал в Университет Дружбы народов, где увлекся изучением испанского и португальского языков.

ИТАР-ТАСС / Сергей Кисилев

Получив диплом историко-филологического факультета в 1982 году, Доренко начал работать переводчиком в Анголе. Спустя два года его призвали в армию, но прослужил он всего полгода из-за дважды перенесенной малярии. Вернувшись из армии, 25-летний Сергей попал на телевидение.

За десять лет работы журналистом Доренко смог построить головокружительную карьеру. Сначала он работал редактором на Центральном телевидении, а затем стал ведущим программ «120 минут» и «ТСН». С самого начала он показал себя бунтарем, особенно ярко выделившись при освещении экономической блокады Литвы в 1990 году.

«В январе того же года зампредседателя Гостелерадио СССР Решетов рвал мои тексты и кидал их на пол со страшными криками. Я тут же подал заявление об увольнении и ушел, потому что у меня не было никакого желания смотреть на идиотов и клоунов любого ранга, которые будут рвать мои статьи», — рассказывал Сергей.

С 1991-го Сергей Леонидович стал одним из «отцов-основателей» программы «Вести», в дальнейшем работал на ТВ-6, СNN и РЕН-ТВ. Он также был ведущим передачи «Время», руководителем аналитического отдела ОРТ, создателем «Авторской программы Сергея Доренко». В своем шоу Сергей Леонидович резко критиковал тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова и других политиков, за что получил прозвище «телекиллер». За смелые заявления и провокационные репортажи его трижды отстраняли от работы, но каждый раз Доренко возвращался.

ТАСС / Сергей Фадеичев

В начале 2000-х журналист взял паузу в карьере, растянувшуюся на несколько лет. С 2004-го по 2008 годы сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы», выступая в качестве гостя. В 2008-м возглавил «Русскую службу новостей», а в 2014-м стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Там он и работал до конца своих дней.

Личная жизнь Сергея Доренко

Еще будучи студентом, Сергей женился на искусствоведе Марине Федоренковой. Первое время брак казался идеальным: они вместе ездили за границу, когда Доренко отправляли в командировки. В 1984-м у пары родилась дочь Катя, год спустя — Ксюша, а в конце 1990-х — долгожданный сын Прохор.

Однако трое детей не помогли чете Доренко сохранить семью. В 2008 году Сергей возглавил «Русскую службу новостей», где при наборе новой команды познакомился с репортером Юлией Силявиной. В 2010-м у них родилась дочь Варя, а спустя год на свет появилась Вера.

Новости о рождении Вари произвели эффект разорвавшейся бомбы. Дело в том, что на тот момент Сергей все еще был женат на Марине Федоренковой. Они развелись только в 2013 году. Доренко отказался делить совместно нажитое имущество, оставив почти все бывшей супруге и детям.

Для себя и Силявиной журналист оставил только дом, который начал строить после знакомства с новой возлюбленной. Однако жить в нем спокойно получилось не сразу — после развода Марина подала апелляцию в суд, настаивая на восстановлении брака.

«Не понимаю ее претензий. Я отдал ей четыре квартиры в Минске, две — в Москве, дома в Барвихе и на Николиной Горе. Но, похоже, она собирается отсуживать еще и тот дом, что мы с Юлей построили. Хочет отправить нас на улицу», — сетовал Доренко.

ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Свадьбу с Силявиной он сыграл только в августе 2013 года, когда все юридические споры были завершены. Однако дочери журналиста от первого брака даже не поздравили его с радостным событием. По его признанию, наследницы объявили ему бойкот. Теплые отношения удалось сохранить только с сыном Прохором.

Последние дни

Сергей Доренко обожал молодую жену и детей, продолжал заниматься журналистикой, интересовался восточной культурой, дайвингом и мотоциклами. Последняя страсть сыграла роковую роль в его жизни. Он продолжал гонять на байке, даже когда узнал об аневризме восходящего отдела аорты.

9 мая прошлого года Сергей уехал на мотоцикле из Москвы в Кострому для празднования Дня Победы. На обратном пути он навестил близкого друга, китаеведа Бронислава Виногродского. На даче под Переславлем-Залесским Бронислав пил чай, а Сергей простую воду, так как жаловался на повышенное давление.

Передохнув, журналист продолжил путь в Москву. Уже доехав до столицы, он резко почувствовал себя плохо. На улице Земляной Вал Доренко потерял управление из-за проблем с сердцем. Упав с железного коня, ведущий пролетел несколько метров. Однако причиной его смерти стали не травмы, а разрыв аневризмы грудной части аорты.

ТАСС / Сергей Фадеичев

Как сообщал 5-tv.ru, панихида по Сергею Доренко была запланирована на 12 мая прошлого года, но была сорвана. Дочери погибшего заподозрили, что журналиста отравили, и потребовали дополнительную экспертизу. Ее результаты не выявили наличия каких-либо ядов в крови Доренко.

В итоге прах покойного захоронили только 18 мая на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище в Москве. Оставшееся, согласно воле покойного, развеяли над горой Митридат в Керчи.