А где мясо? Что показала проверка тушенки в магазинах Петербурга и Ленобласти

Маркировке ГОСТ верить нельзя. Совершенно точно, если речь идет о тушенке. Это главный вывод, который сделали специалисты после большой проверки в Петербурге. Цифры говорят сами за себя: в 11 из 12 образцов мяса не нашли. Соя, жилы, субпродукты, все что угодно, но только не мясо.

В составе консерв должно быть мясо, соль, специи и больше ничего. Но ГОСТ почти никто не соблюдает. Эксперт в области качества Всеволод Вишневецкий за полчаса поисков так и не нашел в магазине ни одной банки тушенки, которая вызвала бы у него доверия.

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При выборе тушенки в первую очередь нужно обратить внимание на название. Согласно государственному стандарту на этикетке должно быть написано говядина или свинина тушеная. Все остальные формулировки — явный признак фальсификата.

Впрочем, никакие разоблачения не остановят производителей, добавляющих в тушенку жилы, переработанные субпродукты и загустители. Всевозможные примеси позволяют сэкономить на производстве. За нарушение технологии грозит штраф в 20 тысяч рублей, а поймать за руку производителя очень сложно. На этапе получения сертификата качества они работают добросовестно.

Статистика подтверждает: качественную тушенки теперь купить почти невозможно. Еще пять лет назад ГОСТу не соответствовала примерно половина партий. В прошлом году специалисты забраковали 90% образцов.

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