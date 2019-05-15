Сборная России всухую разгромила команду Италии на чемпионате мира по хоккею — 2019. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы, матч завершился со счетом 10:0.

Голами в ворота итальянцев отличились Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов — дубль, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов - дубль, Михаил Григоренко, Никита Кучеров.

Стоит отметить, что нападающий «красной машины» Александр Овечкин отметился результативным броском в первом периоде при счете 3:0. Ассистент капитана команды забросил свою первую шайбу на турнире.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия всухую разгромила Австрию на ЧМ по хоккею. Подопечные Ильи Воробьева отправили в ворота соперников пять безответных шайб.