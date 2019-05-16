Дубинка или электрошокер? Как будут усмирять авиадебоширов в России

Новая выходка авиадебошира в Новосибирске, который умудрился наброситься с кулаками даже на командира судна — получила логичную реакцию. Смотреть на это надоело. И Госдума собирается еще больше ужесточить борьбу с хулиганами.

Новый законопроект, который начали рассматривать депутаты — разрешит бортпроводникам использовать на борту спецсредства. Что это будет — наручники? дубинка? электрошокер?

Подробности в видеосюжете Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о драке, устроенной пьяным пассажиром в самолете, следовавшем по маршруту «Тунис — Москва». Мужчина нецензурно выражался и напал бортпроводников.