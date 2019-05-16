«Чуточку тактичнее»: Тодоренко достойно ответила своим хейтерам

Регина Тодоренко изящно осадила хейтеров, которые обвинили ее в злоупотреблении фотошопом. Публикация с ответным посланием появилась на странице телеведущей в Instagram.

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По словам Тодоренко, она обратила внимание на то, что многие недовольные ею подписчики оказались крайне косноязычны. Хейтеры просто писали в комментариях слово «фотошоп». А некоторые даже оставляли подобные сообщения по нескольку десятков раз подряд!

«Я понимаю, что оно входит в ваш „исполинский“ словарный запас, но прошу: будьте чуточку тактичнее и лучше почитайте мою колонку о том, как привести себя в форму и скинуть 20 килограммов», — высказалась Регина.

Возмущение общественности вызвала одна из предыдущих публикаций телезвезды — на выложенном снимке молодая мама позирует в ярко-желтом бикини. Пользователи обвинили Тодоренко в том, что так быстро похудеть после родов невозможно, а значит, фотография однозначно была обработана. Как пояснила сама Регина Тодоренко, снимок был сделан для рекламной компании популярного бренда, и определенная ретушь в этом случае действительно неизбежна.

«Конечно же, и на моих фото присутствует коррекция. Где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе, так как она смотрелась будто шрам после кесарева сечения. Но таких корректировок внесено минимально», — сообщила девушка.

Впрочем, недовольны фоловеры остались и «живыми» фото Регины Тодоренко с отдыха в Турции. Хейтеры рассмотрели на бедрах экс-ведущей «Орла и Решки» целлюлит.