В Петербурге проходит Международный юридический форум

В Главном штабе Эрмитажа стартовал 19-й Петербургский юридический форум. На этот раз темой ежегодного мероприятия стало «Право как искусство».

На форум приехали ведущие юристы мира. Особое внимание участники форума уделили развитию профессии, ее роли в государственном строительстве, перспективам и проблемам цифрового будущего. После чего дискуссии продолжили в формате ток-шоу. Те, кто не смог приехать лично — присоединились к коллегам в онлайн-формате. Завершится форум 18 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», который проходит на крымском побережье, в Судаке.