Лайфхак для дачников: идеально ровные грядки за пару минут — видео

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Алиса Старжевская
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Всего одна небольшая хитрость позволит не проводить часы в попытках высадить семена ровными рядами.

Фото, видео: Пятый канал, pxhere.com

Приближается лето — период отпусков, который жители больших городов стремятся провести как можно ближе к природе. Многие уезжают на дачу, чтобы заняться огородничеством и садоводством. Но зачастую работа на грядках оказывается слишком трудоемкой и перестает приносить удовольствие. 5-tv.ru подскажет простой лайфхак, который позволит засеять любые грядки ровными рядами без особых усилий!

В этой хитрости вас порадуют не только простота и скорость, но и полное отсутствие каких-либо денежных затрат. Все, что вам понадобится — пустая упаковка из-под яиц. Лучше всего взять «решетку» от 30 яиц, но если ее нет, подойдет и коробочка от одного десятка.

Если у упаковки есть крышка — отрежьте ее и уберите. Затем нижнюю часть — непосредственно «решетку» с углублениями для яиц — плотно прижмите к подготовленной для посева почве. На земле останутся ровные ряды углублений. Аналогичным образом пройдитесь по всей грядке. Таким образом вы быстро и легко обеспечите себе красивые ровные ряды, на которых растения будут впоследствии смотреться аккуратно и красиво.

Сэкономить время и силы можно и при выполнении повседневных задач. Ранее 5-tv.ru делился лайфхаком, который позволяет быстро заправить одеяло в пододеяльник.

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