«Съел его часть»: червя обнаружили в мозге Роберта Кеннеди-младшего

NYT: в мозге кандидата в президенты США Кеннеди-младшего нашли мертвого червя
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
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Ему также диагностировали отравление ртутью из-за чрезмерного употребления в пищу рыбы с ее содержанием.
Мертвого паразита обнаружили в мозге баллотирующегося на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего. Об этом пишет The New York Times.
«Доктор полагал, что аномалия, наблюдаемая на его снимках, была вызвана червем, который проник в… мозг, съел его часть, а затем умер», — говорится в публикации.
Отмечается, что в 2010-м политик обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. Сперва состояние Кеннеди-младшего связывали с возможной опухолью, однако затем врачи предположили, что в мозге политика сидит личинка свиного цепня.
Однако, говорится в материале, некоторые специалисты сомневаются, что паразит мог съесть часть мозга общественного деятеля. Ему также диагностировали отравление ртутью из-за чрезмерного употребления в пищу рыбы с ее содержанием.
Паразитарные инфекции и отравление ртутью могут негативно сказаться на работе мозга и нанести органу необратимый вред. Сейчас Кеннеди-младший утверждает, что не испытывает каких-либо проблем с памятью.
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