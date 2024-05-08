«Съел его часть»: червя обнаружили в мозге Роберта Кеннеди-младшего

Ему также диагностировали отравление ртутью из-за чрезмерного употребления в пищу рыбы с ее содержанием.

Мертвого паразита обнаружили в мозге баллотирующегося на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего. Об этом пишет The New York Times.

«Доктор полагал, что аномалия, наблюдаемая на его снимках, была вызвана червем, который проник в… мозг, съел его часть, а затем умер», — говорится в публикации.

Отмечается, что в 2010-м политик обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. Сперва состояние Кеннеди-младшего связывали с возможной опухолью, однако затем врачи предположили, что в мозге политика сидит личинка свиного цепня.

Однако, говорится в материале, некоторые специалисты сомневаются, что паразит мог съесть часть мозга общественного деятеля. Ему также диагностировали отравление ртутью из-за чрезмерного употребления в пищу рыбы с ее содержанием.

Паразитарные инфекции и отравление ртутью могут негативно сказаться на работе мозга и нанести органу необратимый вред. Сейчас Кеннеди-младший утверждает, что не испытывает каких-либо проблем с памятью.

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