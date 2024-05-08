Гигантскую георгиевскую ленту развернули на вершине действующего вулкана на Камчатке

На высоте более двух километров над уровнем моря теперь гордо реет Знамя Победы.

На вершине действующего вулкана на Камчатке развернули 30-метровую георгиевскую ленту. Спасатели совершили восхождение, которое посвятили 79-й годовщине Великой Победы.

Группа из девяти человек забралась на Мутновский вулкан. На высоте более двух километров над уровнем моря теперь гордо реет Знамя Победы.

На вершине установили копию легендарного штурмового флага. Подобные патриотические акции проводят с 2015-го. Участники поисково-спасательного отряда покоряли Авачинский, Корякский и другие вулканы.