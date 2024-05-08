Гигантскую георгиевскую ленту развернули на вершине действующего вулкана на Камчатке

Эфирная новость 24 0

Георгиевскую ленту развернули на вершине действующего вулкана на Камчатке

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
День Победы 9 Мая

На высоте более двух километров над уровнем моря теперь гордо реет Знамя Победы.

На вершине действующего вулкана на Камчатке развернули 30-метровую георгиевскую ленту. Спасатели совершили восхождение, которое посвятили 79-й годовщине Великой Победы.

Группа из девяти человек забралась на Мутновский вулкан. На высоте более двух километров над уровнем моря теперь гордо реет Знамя Победы.

На вершине установили копию легендарного штурмового флага. Подобные патриотические акции проводят с 2015-го. Участники поисково-спасательного отряда покоряли Авачинский, Корякский и другие вулканы.

Тема:
День Победы 9 Мая
8 мая
Акция «Бессмертный полк» состоялась в Израиле и Турции
8 мая
Демонстрацию георгиевских лент запретили в Берлине
8 мая
SHAMAN поздравил бойцов СВО в московском госпитале в преддверии Дня Победы
8 мая
Петербуржцы почтили память защитников города и жертв Блокады Ленинграда
8 мая
Генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Истре
8 мая
Лавров почтил память павших в годы Великой Отечественной войны дипломатов
8 мая
Суд Берлина отказался снимать запрет на демонстрацию советской символики
8 мая
Высокие гости: в Москву прибывают лидеры стран в преддверии Дня Победы
8 мая
Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
8 мая
Сокрушили нацизм: Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-годовщиной Победы
+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:05
В МВД разъяснили правила пребывания граждан Украины на территории России
21:46
Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая
21:27
Собянин: В Москве будет увеличен объем высокотехнологичной медицинской помощи
21:13
Акция «Бессмертный полк» состоялась в Израиле и Турции
20:59
Гигантскую георгиевскую ленту развернули на вершине действующего вулкана на Камчатке
20:56
Президентом Европейской федерации самбо избран Сергей Елисеев

Сейчас читают

Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
Психика посылает сигналы SOS: как вернуть мотивацию
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция
Российские войска уничтожили склады с боеприпасами ВСУ и РДК*

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео