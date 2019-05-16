Май Абрикосов назвал фотошоп уделом «геев и наркоманов»

Роман Тертишный, более известный как экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов опубликовал в Instagram фото, на котором он нежится под солнцем, снабдив снимок провокационной подписью.

«По-моему, фотошопом пользуются только геи и наркоманы. Считаю это дело постыдным. Мне и скрывать-то нечего», — написал Тертишный.

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Несмотря на громкое заявление, подписчики отреагировали на публикацию довольно сдержано.

«Можно и фотошопом не пользоваться, а как вы — ракурс правильный взять и свет. Красота — страшная сила»

«По-моему, фотошопом сейчас никто не пользуется»

«Мужчинам фотошоп не нужен»

«В моде натур и подлинность. Фотошоп любят фрики», — написали фолловеры Тертишного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники с трудом узнали на фото постаревшего Мая Абрикосова.