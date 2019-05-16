«Наступила на груду стекла»: Волочкова рассказала, как изрезала ноги в кровь

Анастасия Волочкова 15 мая шокировала своих подписчиков фотографиями из больницы, где она демонстрировала свои окровавленные ноги. Она сказала, что терпела боль, но в конце концов поддалась на уговоры и пошла в больницу.

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В свежей публикации Волочкова пояснила, откуда взялись раны. Оказалось, что балерина «наступила на груду стекла» и порезала ногу. Она не упустила момента написать, что «терпела боль», а также опубликовала видео, на котором занимается фитнесом. Тренировка плавно перетекла в демонстрацию растяжки — Волочкова исполнила свой фирменный шпагат лежа.

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