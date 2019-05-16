«Трагическая случайность»: Ольга Солнце о выпавшей из окна Екатерине Бобковой

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Ольга Солнце (Николаева) в беседе с 5-tv.ru рассказала подробности инцидента с участием Екатерины Бобковой, которую знает более десяти лет. Бобкова — одна из главных свидетельниц обвинения по делу Кокорина и Мамаева, 10 мая она выпала из окна в Чехии и получила множественные повреждения.

«Единственное мое предположение, что могло произойти — это, действительно, трагическая случайность… Я думаю, никто к этому отношения не имеет, просто так бывает», — поясняет Солнце.

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Подруга Бобковой подтвердила, что в тот трагический день Екатерина была в компании знакомых ей людей. Сейчас Ольга пытается связаться с сестрой пострадавшей, однако пока дозвониться не удается. Кроме того, Солнце анонсировала сбор средств для помощи Екатерине Бобковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра выпавшей из окна свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева попросила помощи у дипломатов РФ.