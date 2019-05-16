Парусник «Россия», который примет участие в «Алых парусах -2019», вошел в Кронштадт

Парусник, который в этом году станет главным символом праздника выпускников «Алые паруса» вошел в Кронштадт. Корабль носит гордое имя «Россия».

На стоянке в Санкт-Петербурге, его будут готовить к празднику.

Парусник «Россия» специально построен для одного из главнейших праздников Северной столицы.

«Алые паруса» — это грандиозное мероприятие — праздник выпускников. В этот день и без того, один из самых красивейших городов в мире, преображается до неузнаваемости. Этот день стал одним из самых любимых не только для жителей Петербурга, но и для гостей города, в том числе иностранных.

Озаренный тысячами огней от залпов фейерверков, согретый невероятными эмоциями — таким Петербург бывает лишь раз в году. В самую короткую белую ночь, когда вчерашние школьники встречают первый рассвет своей взрослой жизни.

С каждым годом он собирает все больше зрителей. А мировая пресса об этом событии уже просто не может молчать. О петербургской традиции в белые ночи своим пользователям рассказывают крупнейшие поисковики и даже издания, посвященные финансам.

Интерес к празднику ощутимо растет. Чем более прагматичной становится наша жизнь, тем больше хочется романтики и радости! И — сил поверить в мечту…

Этот незабываемый праздник подарил городу Акционерный Банк «Россия» при поддержке Пятого канала и Правительства Петербурга.

По традиции «Алые паруса-2019» отметят 23 июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Ожидается, что в этом году в празднике примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 миллиона горожан и гостей Северной столицы.