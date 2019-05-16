«Наши тела, наш выбор»: абсолютно голая Ратаковски высказалась о запрете абортов

, 22:47 Фото 81

Американская модель призналась, что не понимает авторов законопроекта, который вступил в силу в штате Алабама.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала очередной пост в Instagram с провокационной фотографией, на которой она абсолютно раздета. Однако в этот раз поводом для публикации снимка стал вовсе не сам снимок, а возмущение. Дело в том, что в четверг, 16 мая, губернатор штата Алабама Кей Айви подписала закон, запрещающий аборты в большинстве случаев.

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По информации CNN, теперь получить разрешение на аборт жительницы Алабамы могут только в том случае, если беременность серьезно угрожает их здоровью или у нерожденного ребенка обнаружили аномалию в развитии, не совместимую с жизнью.

«Эти мужчины, находящиеся у власти, навязывают свою волю телам женщин, чтобы поддержать патриархат», — заявила Ратаковски, добавив, что женщины должны сами распоряжаться своим телом.

Большинство поклонников модели ее поддержали, а также не смогли не отметить достоинства фигуры Эмили Ратаковски.

«Какая же ты красивая, Эмили! И да, полностью тебя поддерживаю!» — прокомментировал один из них.

«А как же решение Верховного суда, разрешающее аборты во всех штатах?» — недоумевает другой.

«Спасибо тебе за это мнение, сногсшибательная Эмили», — добавил другой юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как модель вышла в свет с оголенной грудью и крыльями на голове.

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