Беременность молодой невесты шокировала 88-летнего Краско

Непростые отношения актера Ивана Краско и его бывшей жены Натальи Вяль стали достоянием общественности, когда женщина пришла на ток-шоу Дмитрия Шепелева. Здесь выяснилось, что мать двоих сыновей артиста уже долгое время встречается с другим мужчиной — режиссером Александром Большаковым. К тому же, она ждет ребенка от нового возлюбленного.

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После того, как Иван Краско вернулся к Наталье Вяль, он стал называть ее невестой и стал задумывался о свадьбе. Однако уже в студии телеканала народный артист увидел видеозапись, на которой любимая женщина была в объятиях нового ухажера, пишут Дни.ру.

Актер попытался откровенно поговорить со своей бывшей супругой, но та заявила, что считает себя свободной женщиной. После этого, общение не задалось.

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