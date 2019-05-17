Певец Сергей Лазарев поблагодарил поклонников со всего мира за оказанную ему поддержку во втором этапе конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве в четверг, 16 мая. Российский артист прошел в финал, представив шоу на песню Scream.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня!» — цитирует ТАСС Лазарева.

По словам певца, выступление вышло для него очень волнительным. Также он обратился к фанатам и в Instagram. Артист подчеркнул, что во время финала «Евровидения», 18 мая, для него также будет очень важна поддержка.

Ранее 5-tv.ru публиковал список стран, представители которых прошли в финал конкурса и 18 мая поборются за первое место вместе с Сергеем Лазаревым.