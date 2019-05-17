Звезда «Кухни» рассказала о съемках в постельных сценах во время беременности

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Благодаря активному образу жизни и непрекращающейся работе даже на поздних сроках, Марии Горбань удалось сохранить идеальную форму после родов.

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Фото, видео: Instagram @gorban_masha

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань дала интервью, в котором ответила на главный вопрос поклонников — в чем секрет сохранения практически идеальной фигуры после родов. По словам Горбань, ей не пришлось долго приводить себя в порядок, поскольку во время беременности она не давала себе послаблений. Продолжала репетировать и играть, не отказываясь даже от постельных сцен.

«Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед родами. Но восстановилась быстро — ни дня не сидела на месте, уже через неделю играла премьеру», — цитирует актрису PeopleTalk.

Марии Горбань сейчас 32 года. Ее первой и пока единственной дочери Стефании четыре года. С отцом девочки, осветителем Олегом Филатовым, Горбань развелась через некоторое время после рождения дочери. Сейчас артистка замужем за оператором Кириллом Зоткиным.

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