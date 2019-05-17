После медиафорума в Сочи Следком проверяет информацию от региональных СМИ

Следственный комитет проверяет информацию о неработающих лифтах в Пензе, из-за которых в течение семи месяцев ветераны Великой Отечественной не могли выйти из дома. Историю о недобросовестных подрядчиках Владимиру Путину рассказали региональные журналисты во время медиафорума общероссийского народного фронта, прошедшего в Сочи. Молниеносная реакция последовала всего через несколько часов после беседы российского президента с репортерами.

Другая проблема коснулась детских площадок. Журналисты рассказывали, как в Рязани потратили деньги на городок. Но построить его почему-то забыли.

«Это городские власти заплатили деньги, подписали акт о приемке? Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает. Какая наглость! Случай, конечно, удивительный. Надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит, и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит», — прокомментировал историю Владимир Путин.

Строительством рязанской детской площадки уже заинтересовалась и генеральная прокуратура. В ближайшее время она проверит, на что были потрачены бюджетные средства, и оценит действия местных властей. Ответственность региональных чиновников — это главная тема прошедшего медиафорума ОНФ. Владимир Путин, в очередной раз дал понять: государство эффективно только, когда каждый чиновник добросовестно подходит к своему делу.

«Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос. Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми, и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Также, как у владельца средства повышенной опасности — машины — если ДТП происходит, на нем больше ответственности», — отметил глава государства.

В медиафоруме ОНФ приняли участие более пятисот человек. В том числе лауреаты конкурсов, журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Владимир Путин постарался разобраться в каждой проблеме. Более чем за два часа непрерывного диалога президент ответил на десятки вопросов. Притом, по большинству из них принимал решения и давал поручения прямо во время форума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта призвал навести порядок в лесной отрасли.