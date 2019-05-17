Минтруд предложил порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров

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Единый порядок определения величины прожиточного минимума вступит в силу в 2020 году

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Фото, видео: Известия/ Павел Бедняков

Минтруд обнародовал единый порядок определения суммы прожиточного минимума пенсионера. По этому алгоритму и будет рассчитываться социальная надбавка к пенсии. Документ появился на портале правовой информации в четверг, 16 мая.

В ведомстве надеются, что нововведение позволит исключить ошибки при вычислении прожиточного минимума, в первую очередь, в сторону его занижения.

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — приводит текст пояснительной записки ТАСС.

Сейчас регионы обладают правом самим устанавливать уровень прожиточного минимума пенсионеров. По России эта цифра колеблется от 7,8 тысяч до 19 тысячи рублей.

Новый порядк расчета подразумевает умножение соотношения величин минимума в субъекте и в целом по РФ за первое полугодие текущего года на величину минимума на очередной финансовый год по РФ.

Единый порядок исчисления величины прожиточного минимума должен вступить в силу в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса.

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