Минтруд предложил порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд обнародовал единый порядок определения суммы прожиточного минимума пенсионера. По этому алгоритму и будет рассчитываться социальная надбавка к пенсии. Документ появился на портале правовой информации в четверг, 16 мая.
В ведомстве надеются, что нововведение позволит исключить ошибки при вычислении прожиточного минимума, в первую очередь, в сторону его занижения.
Сейчас регионы обладают правом самим устанавливать уровень прожиточного минимума пенсионеров. По России эта цифра колеблется от 7,8 тысяч до 19 тысячи рублей.
Единый порядок исчисления величины прожиточного минимума должен вступить в силу в 2020 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса.