«Бросил бухать»: Садальский всерьез взялся за свое здоровье

Станислав Садальский борется за свое здоровье, недавно актер перенес операцию на сердце, а также всерьез задумался о своей диете. Теперь он решил отказаться от пагубной привычки — в своем Instagram Садальский рассказал, что бросил пить алкоголь до 8 августа. Сложное решение пришло не само: помогли врачи.

«Никто не заставляет их выбирать скучные профессии, общаться с ненужными людьми или бросать пить…хотя вру, с последним врачи сказали: „Сделай перерыв…переходи на овощи“. А 8 августа под наблюдением врача, можно и засандалить», — написал Садальский.

instagram @stassadal

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Подписчики Садальского начали делиться в комментариях «алкогольными» историями.

«А у меня алкоголь вызывает депрессию. Мне на второй день после пьянки становится так плохо и морально и физически, что жалеешь, что выпила. Так что я поэтому не пью»

«В наших рядах прибыло. Мне тоже по сердцу „предложили“ отказаться от алкашки. Но с ней веселее. Но…жизнь дороже. Будем веселиться по-другому»

«Берегите здоровье. Слушайте врачей. Снимайтесь. Вы нужны вашим зрителям», — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Садальский обрушился с критикой на Галкина.