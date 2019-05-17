В посольстве России рассказали об ответе на новые санкции США

Россия обязательно предпримет ответные шаги, если США инициируют новые ограничительные меры в отношении РФ.

Соответствующее заявление распространило российское диппредставительство в Штатах. Введение новых санкций российские дипломаты расценили как явное одностороннее давление, противоречащее международному праву, сообщает РИА Новости.

«Эти шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе», — процитировало заявление российских дипломатов в США агентство.

Официальные представители России подчеркнули, что ужесточение санкций идет вразрез с позитивными итогами встречи президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.