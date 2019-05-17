Американская актриса Ким Кардашьян и рэп-исполнитель Канье Уэст готовятся к пятой годовщине свадьбы. 24 мая 2014 года знаменитая пара связала себя узами брака: пышное торжество прошло во Флоренции. На своей странице Instagram звезда опубликовала нежную фотографию со свадебного мероприятия, под которой оставила трогательную подпись.

«Пять лет четверо детей. Разве жизнь может быть лучше? Годовщина все ближе», — написала Кардашьян.

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Поклонники звездных супругов пришли в восхищение, увидев сказочную фотографию с торжества. В комментариях они оставили множество теплых поздравлений знаменитой паре и пожелали сохранить любовь друг к другу до глубокой старости.

«Такая красивая свадьба и прекрасная жизнь! С годовщиной!»

«Только любовь! Любимые! Счастливой годовщины!»

«Цените счастье, которое нельзя купить за деньги!»

«Ваша свадьба вдохновляет меня», — написали восторженные подписчики.

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