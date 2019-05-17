«В грязюке, как слесарь»: Оксимирон пробирается сквозь болото в Удмуртии — видео

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Рэпер опубликовал видео, на котором тестирует квадроцикл в городе Можге.

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Фото, видео: twitter @norimyxxxo, Instagram @norimyxxxo

Популярный российский рэп-исполнитель Мирон Федоров, более известный как Оксимирон, на своей странице в Twitter поделился видео из удмуртского города Можга, в котором гостит уже несколько дней. В четверг, 16 мая, музыкант опубликовал ролик, на котором попробовал экстремальное развлечение.

Рэпер сел за руль квадроцикла и прокатился на нему по большой луже грязи, больше напоминающей болото.

«Выбрал наконец личный транспорт, подходящий мне по статусу», — иронично заметил исполнитель под публикацией.

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Подписчики Оксимирона были удивлены его необычным временем препровождения. Многие не смогли удержаться от шуток в комментариях.

«Сказка: как Мирон познал счастье в Татарстане».

«Простой сельский паренек Мирон».

«Машина прогресса,

Машина прогресса.

Давай смотреть трезво, честно.

Я в грязюке, как слесарь.

Тебе мерзко, ты брезгуешь.

Вишь, под колесами ща разверзнется бездна.

Купил себе транспорт, подвеску,

Лужу, всю Можгу, окрестность -

Я рашн рэп стар» (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.) — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксимирон вызвал на баттл немецкого рэпера Kollegah.

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