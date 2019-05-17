Популярный российский рэп-исполнитель Мирон Федоров, более известный как Оксимирон, на своей странице в Twitter поделился видео из удмуртского города Можга, в котором гостит уже несколько дней. В четверг, 16 мая, музыкант опубликовал ролик, на котором попробовал экстремальное развлечение.
Рэпер сел за руль квадроцикла и прокатился на нему по большой луже грязи, больше напоминающей болото.
«Выбрал наконец личный транспорт, подходящий мне по статусу», — иронично заметил исполнитель под публикацией.
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Подписчики Оксимирона были удивлены его необычным временем препровождения. Многие не смогли удержаться от шуток в комментариях.
«Сказка: как Мирон познал счастье в Татарстане».
«Простой сельский паренек Мирон».
«Машина прогресса,
Машина прогресса.
Давай смотреть трезво, честно.
Я в грязюке, как слесарь.
Тебе мерзко, ты брезгуешь.
Вишь, под колесами ща разверзнется бездна.
Купил себе транспорт, подвеску,
Лужу, всю Можгу, окрестность -
Я рашн рэп стар» (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.) — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксимирон вызвал на баттл немецкого рэпера Kollegah.