«Команда отморозков»: Барецкий хочет возродить «Ленинград» и стать его вокалистом

Шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил о своем намерении стать новым вокалистом группы «Ленинград» и изменить репертуар коллектива. В интервью 5-tv.ru он отметил, что планирует возродить «хулиганскую» группировку, которая будет исполнять живые композиции на бытовые темы с большим количеством нецензурной лексики.

«Я хочу много мата на сцене, чтобы вернуть былое величие группе „Ленинград“, как бы это громко ни звучало <.> Хочу самую отмороженную группу возродить, которой она была всегда, потому что она сейчас уже стала для элиты такой пафосной. А я хочу вернуть ее для народа», — заявил шоумен.

Музыкант не исключает, что многие участники группы могут принять решение уйти из коллектива после заключительного турне с Сергеем Шнуровым, однако в таком случае Барецкий настроен набрать новых — «молодых, горячих» музыкантов, которые будут разделять его идеи.

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Свою деятельность в новом составе группа начнет сразу после окончания гастролей, отмечает шоумен. При этом Шнуров по-прежнему останется ее руководителем, но уже не будет солировать на сцене.

Барецкий подчеркнул, что планирует на каждом выступлении устраивать для зрителей грандиозные представления «с фаер-шоу» и «тачками». Он надеется возродить «команду отморозков», которые вернут на сцену «войну питерского андеграунда против московской попсы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявил войну Сергею Шнурову.