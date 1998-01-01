Экстремальный сюрприз от жены: Как Ковальчук и Чумаков отметили годовщину романа

Известная российская певица Юлия Ковальчук и музыкант Алексей Чумаков вместе уже 11 лет. На своем примере пара доказывает, что творческие союзы могут оставаться крепкими и наполненными любовью долгие годы.

В понедельник, 25 февраля, в честь годовщины отношений Ковальчук устроила для своего возлюбленного экстремальный сюрприз: она подарила полет на воздушном шаре.

Вместе со своим мужем звезда поднялась на 2000 метров. О фантастическом путешествии певица рассказала в своем Instagram. Она поделилась кадрами с воздушной прогулки и порекомендовала каждому, кто не боится высоты, совершить такой полет.

— Мы на 2000 метров на Пиренеями! Это очень красиво и очень страшно! — поделилась эмоциями звезда.

Алексей Чумаков в социальной сети признался, что испытывает страх перед высотой, и без супруги точно бы не отважился на такое путешествие. Однако он рад, что смог насладиться красотой полета вместе с любимой.

— Ощущения фантастические! — отметил певец.

Ранее Пятый канал сообщал, что Чумаков защитил Ковальчук он нападок хейтеров.