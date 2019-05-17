Москвич обнаружил в своей квартире тело полуголой незнакомой женщины

Житель Москвы обнаружил в своей квартире тело полуголой незнакомой женщины. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 16 мая на улице 5-я Парковая в Северном Измайлово.

На неизвестной 30-летней рыжеволосой женщине была только футболка, другая одежда отсутствовала. Кроме этого, на месте ЧП оперативники обнаружили два сигаретных окурка и два шприца.

Прибывшие на место следователи не нашли на теле женщины признаков насильственной смерти. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и за что зверски убил сотрудника ГАИ из Могилева. Лейтенант Евгений Потапович выехал на вызов, отправив тревожное сообщение — спустя некоторое время его нашли убитым и закованным в наручники.