Россия ответит на новые санкции со стороны США, заявили в пятницу, 17 мая, в российском посольстве в Вашингтоне. Дипломаты назвали введенные ограничения «попыткой односторонних принудительных мер», не принятых в цивилизованном общении стран. Более того, эти неконструктивные решения препятствуют сотрудничеству в борьбе с терроризмом и явно идут вразрез с позитивным прогнозом недавних российско-американских переговоров в Сочи, подчеркнули в дипмиссии.

В четверг, 16 мая, стало известно, что Минфин США внес в санкционный список отряд чеченского спецназа «Терек» целиком и пятерых россиян по отдельности. В Росгвардии отметили, что американские ограничения не скажутся на работе ведомства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об итогах встречи Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая.