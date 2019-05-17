«Врата ада распахнулись»: очевидцы сняли торнадо в Ленобласти

Жители Петербурга активно обсуждают необычное природное явление. В Кудрово пользователи социальных сетей заметили торнадо.

На видео, появившемся в сети 17 мая, заметна светлая воронка, которая закручивается в воздухе над проезжей частью. Смерч из пыли вьется прямо над движущимися автомобилями.

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«Кудрово эль торнадо!»

«Врата Ада распахнулись над Кудрово!»

«Это смерч имени тех, кто ел бесплатные сосиски в IKEA», — шутят пользователи.

О природе происхождения необычного явления на данный момент ничего не известно. Очевидцы инцидента признаются, что с подобным зрелищем столкнулись впервые.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что очевидцы сняли гигантский водяной столб в центре Сингапура.