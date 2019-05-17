Художественной постановкой назвали в Росгвардии ролик о «неудаче спецназа»

, 17:13 Видео 9

Видеозапись, на котором люди в форме пытаются задержать группу мужчин, но из-за многочисленных ошибок преследуемые благополучно скрываются от погони, распространилась в интернете.

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Фото, видео: YouTube @Дмитрий Д, globallookpress.com

В Росгвардии назвали художественной постановкой распространившийся в соцсетях ролик о якобы неудачной операции спецназа. На видео, снятом, как утверждается, тремя камерами наблюдения, люди в форме на темно-синем микроавтобусе пытаются задержать группу мужчин во дворе многоэтажки. Цепочка нелепых ошибок «стражей порядка» позволяет «подозреваемым» благополучно скрыться от преследования на автомобиле.

«Вся эта „операция“, если можно действие это так назвать, проходила, скорее всего, в Петербурге. Запечатленные на нем люди точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом. Все это очень сильно напоминает красиво снятую и смонтированную художественную постановку», — заявил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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Он пояснил, что в ведомстве изучают видеозапись при участии специалистов по тактике действий, кроме того, изучены документы из архива Росгвардии, но никаких следов проведения подобной операции не обнаружено. По словам Грибакина, художественную постановку выдает ряд ошибок — автомобиль «подозреваемых» не заблокирован, в операции участвует только одна машина, люди в непонятной форме выпрыгивают из нее без оружия.

«Сотрудники спецназа так не работают», — заключил представитель ведомства.

Он также предположил, что все три части ролика были сняты одной камерой, поскольку качество изображения на них одинаковое.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео нападения военнослужащего Росгвардии с ножом на группу мужчин в пригороде Санкт-Петербурга.

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