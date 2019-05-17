«С грудью все ясно»: Гагарина в мини-шортах попросила фанатов не злословить

Полина Гагарина готовится к релизу нового трека. В преддверии премьеры артистка поделилась фотографиями образа, в котором она предстанет в клипе на эту песню.

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В кадре Гагарина позирует в кожаной куртке, спортивном топе с белым принтом и черных шортиках с завышенной талией. В описании к публикации звезда попросила ничего не писать про размер ее груди, потому что «с ней все ясно». Текст артистка сопроводила хештегами, информирующими подписчиков о том, что груди у нее «нет и не будет». Также Полина отметила, что счастье вообще не в этом.

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«Не в сиськах счастье — ору! Буду себе этот хештег ставить», — ответили фанаты на самоиронию Гагариной.

При этом предыдущую публикацию пользователи раскритиковали именно из-за маленькой груди певицы. В связи с этим Гагарина в сторис даже пообещала однажды написать книгу о том, «куда сбежала» ее грудь.

Instagram @gagara1987

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина без лифчика порадовала поклонников.