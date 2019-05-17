У полковников ФСБ изъяли деньги и ценности на 12 с лишним миллиардов рублей

У бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ изъяты деньги и драгоценности более чем на 12 миллиардов рублей. Примерно столько же еще может находиться на счетах подставных лиц и компаний. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на близкие к следствию источники.

Таким образом рекорд печально знаменитого полковника МВД Захарченко оказался перекрыт более чем в два раза, отмечает издание.

Предполагается, что арестованные по подозрению в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев могли стать миллиардерами, не только благодаря взяткам и операциям по «обналу», но и продавая служебную информацию из поднадзорных их ведомству Центробанка и Минфина.

На сегодняшний день Черкалину предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 850 тысяч долларов от некоего господина Назарова «за общее покровительство». Фролов и Васильев обвиняются в мошенничестве на общую сумму 490 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура требует лишить полковника МВД Дмитрия Захарченко всех званий и наград, приговорить его к 15,5 годам колонии строгого режима и взыскать с него штраф в размере почти полмиллиарда рублей.