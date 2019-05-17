Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения грузовика с маршруткой в Волгограде. Авария произошла вечером 17 мая на Университетском проспекте в районе остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе.

Многотонный КАМАЗ с отказавшими тормозами буквально смял под собой микроавтобус. После чего «Газель» отбросило на столб.

Как стало известно 5-tv.ru, десять пострадавших в результате ДТП находятся в клинической больнице скорой помощи № 7. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге.