Видео: Грузовик смял маршрутку в Волгограде — пострадали 14 человек

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Авария произошла вечером 17 мая на остановке «Нефтяной техникум» в Советском районе. Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: ВКонтакте @leragrjanchenko, Пятый канал

Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения грузовика с маршруткой в Волгограде. Авария произошла вечером 17 мая на Университетском проспекте в районе остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе.

Многотонный КАМАЗ с отказавшими тормозами буквально смял под собой микроавтобус. После чего «Газель» отбросило на столб.

Как стало известно 5-tv.ru, десять пострадавших в результате ДТП находятся в клинической больнице скорой помощи № 7. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге.

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