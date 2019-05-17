Свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл опубликовано в сети

Свидетельство о рождении сына герцога и герцогини Сассекских опубликовано в сети. В документе, выданном 17 мая, отмечается, что Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор появился на свет в частном роддоме Portland Hospital в Вестминстере, принадлежащему Hospital Corporation of America.

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По данным РИА Новости, в этом медицинском учреждении родились кузины принца Гарри — принцессы Беатрис и Эжени. Здесь же появились на свет дети подруги Меган Маркл Виктории Бэкхем и актрисы Элизабет Херли.

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Стоимость услуг Portland Hospital стартует от 15 тысяч фунтов стерлингов. При этом некоторые пациенты готовы раскошелиться и на 500 тысяч — все зависит от длительности пребывания, уровня палаты и запросов будущей матери.

Отмечается, что роженицам, а также их родным и близким, помимо прочего, предлагают блюда из лобстера и шампанское.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принц Гарри изменился после рождения сына.