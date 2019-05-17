Подбросившую в московскую поликлинику дочь «мать-кукушку» задержали

В Москве задержали женщину, которая оставила двухлетнюю дочь в поликлинике на Бутырской улице. Столичные полицейские установили личность «матери-кукушки». Ею оказалась гражданка Украины. Из квартиры женщину отвезли в отделение полиции, а позже передадут следователям.

В отношении фигурантки ранее было возбуждено уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. По данным, 5-tv.ru женщина рассталась с отцом девочки и пыталась устроить личную жизнь. Между тем по неподтвержденной пока информации — это не первый ребенок, от которого женщина пытается избавиться. У гражданки Украины по паспорту двое детей, старший ребенок живет у родственников.

По версии следствия, 16 мая мать оставила двухлетнюю дочь в московской поликлинике и скрылась. Ребенок все это время находится под присмотром медиков.