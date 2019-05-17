Сотрудник полиции насмерть сбил подростка в Саратове

, 23:22 Фото 80

ДТП произошло вечером в пятницу, 17 мая, на улице Песчано-Уметская.

Фото: nversia.ru

В Саратове в пятницу, 17 мая, легковой автомобиль, за рулем которого находился сотрудник управления внутренних дел, совершил наезд на 14-летнего мальчика и протаранил еще два автомобиля. От полученных травм подросток скончался на месте.

«По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed, совершил наезд на 14-летнего мальчика, далее совершил столкновение с автомашинами Toyota Corolla и Hyundai Elantra», — цитирует РИА Новости пресс-службу городского отдела ГИБДД.

Авария произошла около 19.00 по московскому времени на улице Песчано-Уметская. В дорожной инспекции подтверждают, что виновник ДТП является сотрудником органов внутренних дел.

В настоящее время ГИБДД устанавливает все обстоятельства данного происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутске задержали водителя, сбившего насмерть 17-летнего юношу на пешеходном переходе.

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