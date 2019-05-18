Видео: Гузеева прислушалась к критике и решила исправить цвет волос

Ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева решила последовать советам поклонников и поменять прическу. Телезвезда опубликовала видео из московского салона красоты.

«В моднющем салоне исправляю себе цвет волос и делаю стрижку. Покажу потом вам!» — сообщила Гузеева.

Со знаменитой клиенткой пришел познакомиться владелец парикмахерской.

«Такой красавчик он у меня, да! Круто здесь!» — похвасталась она.

«Такая вся накачанная» — Седокову сравнили с Распутиной

В начале мая Лариса Гузеева, казалось, поставила точку в вопросе о цвете волос. Известная сваха стала платиновой блондинкой, но нарвалась на неодобрительные комментарии от злопыхателей.