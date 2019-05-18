Видео: США показали сверхмощную бомбу в действии

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Американские ВВС опубликовали видео испытаний противобункерной авиабомбы.

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Фото, видео: YouTube / WBR Avia

ВВС США обнародовали видео очередных испытаний сверхмощной противобункерной бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), пишет сайт KP.RU.

На опубликованной записи видно, как стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает два боеприпаса. MOP раскрывают стабилизаторы и устремляются к земле.

На видео продемонстрирован момент контакта с землей — тяжелая бомба пробивает поверхность, а затем из недр поднимается гигантский огненный столб.

Авиабомба GBU-57 была разработана в компании Boeing специально для уничтожения хорошо защищенных подземных укреплений. Ее вес — 13,6 тонны. MOP способна проникать вглубь грунта на 61 метр и пробить 19-метровую (высота шестиэтажного дома) толщу из армированного бетона. Такие бомбы способны нести только бомбардировщики B-2 Spirit, которые располагаются на базе Whiteman в Миссури.

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