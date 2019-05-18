«Ты будешь везде»: Вдова Сергея Доренко написала трогательное послание мужу

После церемонии прощания с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище в Москве его вдова Юлия опубликовала в Instagram трогательное послание мужу.

«Ты уже не узнаешь, какими вырастут наши дети, Сережа. Станет ли Варя большим ученым, а Вера актрисой, как мы предполагали с тобой? В каком уголке света захотят жить?» — пишет Юлия.

Вдова также рассказала, что их старшая дочь собирается выучить испанский язык, которым профессионально владел Сергей, а летом с детьми она поедет на родину мужа — в Керчь.

«Где мальчик Сережа бегал по песчаному пляжу и ловил в море бычков. Мы поднимемся на Митридат, как ты и хотел, и увидим все твоими глазами. Ты будешь нигде. Ты будешь везде», — заканчивает послание Юлия.

Юлия, вторая жена Сергея Доренко. В официальном браке пара была с 2013 года. От первого брака у журналиста остались две дочери и сын.

Сергея Доренко проводили в последний путь 17 мая на Троекуровском кладбище. Известный российский журналист скоропостижно скончался 9 мая во время поездки на своем мотоцикле.