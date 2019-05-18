Вице-канцлер Австрии может покинуть пост после публикации компромата

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался работать со своим заместителем Хайнцем-Кристианом Штрахе из-за скандала с некими «тайными сделками». В качестве доказательства приведена видеозапись, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на австрийские власти.

На кадрах демонстрируется, как Хайнц-Кристиан с кем-то «тайно» встречается, якобы в обход счетной палаты Австрии.

В субботу вице-канцлер должен объявить о своей отставке после обнародованных скандальных записей.

Кроме того стороны обсуждают продажу влиятельной австрийской газеты Kronen Zeitung.

Эксперты отмечают, что правящая коалиция еще может устоять. По информации Süddeutsche Zeitung, место Штрахе займет другой представитель Партии Свободы — Ноберт Хофер. Сейчас он возглавляет Министерство транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча президента РФ Владимира Путина с главой австрийской делегации в Сочи Александром Ван дер Белленом.