Вице-канцлер Австрии может покинуть пост после публикации компромата

, 12:55 5

Лидера радикальной Партии Свободы Хайнца-Кристиана Штрахе подозревают в неких тайных сделках.

Фото: www.globallookpress.com, Twitter @SZ

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался работать со своим заместителем Хайнцем-Кристианом Штрахе из-за скандала с некими «тайными сделками». В качестве доказательства приведена видеозапись, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на австрийские власти.

На кадрах демонстрируется, как Хайнц-Кристиан с кем-то «тайно» встречается, якобы в обход счетной палаты Австрии.

В субботу вице-канцлер должен объявить о своей отставке после обнародованных скандальных записей.

Кроме того стороны обсуждают продажу влиятельной австрийской газеты Kronen Zeitung.

Эксперты отмечают, что правящая коалиция еще может устоять. По информации Süddeutsche Zeitung, место Штрахе займет другой представитель Партии Свободы — Ноберт Хофер. Сейчас он возглавляет Министерство транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча президента РФ Владимира Путина с главой австрийской делегации в Сочи Александром Ван дер Белленом.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Гороскоп на 18 мая: Весы, не драматизируйте!

Последние новости

12:55
Вице-канцлер Австрии может покинуть пост после публикации компромата
12:40
Скромница или развратница? Как распознать тип женщины по знаку Зодиака
12:22
Две книги, три экскурсии и релакс — Сотникова в бикини составила план на отпуск
12:11
Видео: Рудковская и Плющенко нарядили собаку в платье и заставили смотреть «Евровидение»
11:56
Пушков назвал главные проблемы Украины после скандального заявления Кучмы
11:44
«Так выглядит счастье»: Пегова показала подписчикам свою дочь
11:30
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
11:11
Мужчина расстрелял прохожего из «травмата» в Петербурге
11:00
Алина Загитова в свой день рождения опубликовала фото в купальнике
10:45
Команда Зеленского приготовила указ о роспуске Рады — видео
10:29
Сергей Лазарев в одном полотенце показал идеальный пресс — фото
10:17
«Это не трек, это трэш»: Галкин с дочкой собирают китайскую игрушку — видео
9:55
Стала известна причина роста онкологических заболеваний среди молодежи
9:46
Видео: Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
9:29
Прохор Шаляпин пожаловался, что его не пускают на эстраду
9:15
Иномарку разорвало пополам после столкновения со столбом — видео
8:58
Видео: Словаки подсчитали, сколько пива выпили наши хоккеисты после победы над чехами
8:46
Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
8:31
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Курской области — фото
8:15
«Акция» — Павел Прилучный продает дом с шикарной скидкой через Instagram

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама