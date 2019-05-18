Железнодорожную часть Крымского моста откроют раньше срока

Минтранс выполнит поручение президента России Владимира Путина по досрочному окончанию строительства железнодорожной части Крымского моста. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки на полуостров.
Ожидается, что первый пассажирский поезд проедет по переправе через Керченский пролив в начале декабря текущего года.
Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуостров, является самым протяженным в России. Его строительство было завершено 15 мая 2018 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах работы Крымского моста в первый год в эксплуатации.