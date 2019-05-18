Железнодорожную часть Крымского моста откроют раньше срока

Минтранс выполнит поручение президента России Владимира Путина по досрочному окончанию строительства железнодорожной части Крымского моста. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки на полуостров.

«У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание будет исполнено» , — приводит слова министра ТАСС

Ожидается, что первый пассажирский поезд проедет по переправе через Керченский пролив в начале декабря текущего года.

«Все работы идут по графику. Должен сказать, что те работы по инженерному укреплению, собственно, не такие капиталоемкие, но достаточно продолжительные по времени. Если мы успеем открыть дорогу раньше, то достаточно на небольшое время» , — сказал он.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуостров, является самым протяженным в России. Его строительство было завершено 15 мая 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах работы Крымского моста в первый год в эксплуатации.