Фото: Мерлин Менсон и Шерон Стоун появятся во втором сезоне «Молодого папы»

Поклонники сериала «Молодой папа» с нетерпением ждут второго сезона саги — ее премьера запланирована на осень 2019 года. Телеканал HBO, презентующий сериал, в очередной раз раззадорил фанатов, опубликовав интригующий анонс. Судя по новым кадрам, участие в съемках второго сезона приняли актриса Шерон Стоун и певец Мерлин Менсон.

hbo.com

Фотографии-постеры появились на сайте телеканала. Шерон Стоун позирует в черном гипюровом платье рядом с актером, играющим католического священника. Снимок Менсона был сделан в библиотеке рядом со светящимся глобусом на стеклянной опоре.

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Также известно, что во втором сезоне к съемкам «Молодого папы» вернется Джуд Лоу. Как сообщал ранее 5-tv.ru, актер недавно сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной — 32-летней девушке по имени Филиппа.