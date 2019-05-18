Ура, победа! Российские хоккеисты обыграли Латвию и вышли в плей-офф ЧМ

Сборная России одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и досрочно вышла в плей-офф соревнований. Игра состоялась на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе в субботу, 18 мая, и завершилась со счетом 3:1.

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В матче особо отличились хоккеисты Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров, которые принесли российской команде три победных шайбы. Среди латвийских спортсменов отметился Оскарс Цибульскис, открывший счет в игре на 11 минуте.

Российская сборная одержала пять побед в пяти групповых матчах чемпионата мира и набрала 15 очков, чем гарантировала себе участие в четвертьфинале международных соревнований. Победа российских спортсменов также определила выход в плей-офф командам Швейцарии и Чехии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что матч сборной России против Италии на Чемпионате мира по хоккею завершился победой россиян со счетом 10:0.