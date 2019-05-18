«Заскороговорим все»: Варнава рассмешила фанатов, зачитав рэп на песню Лободы

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава снова рассмешила публику. Своими комичными видеороликами артистка заслужила любовь фанатов и не перестает их радовать до сих пор, публикуя веселые кадры и кривляясь на камеру.

В субботу, 18 мая, звезда опубликовала на своей странице в Instagram очередное забавное видео. Варнава решила спародировать украинскую поп-исполнительницу Светлану Лободу, зачитав рэп на ее песню «Пуля-дура».

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Поначалу актрисе не удавалось воплотить задуманное. Она несколько раз запиналась, чем изрядно повеселила подписчиков.

С третьей попытки теледива, наконец, смогла произнести заветный текст, причем сделала это в свойственной ей эксцентричной манере. Живая мимика и эмоциональные жесты звезды Comedy Woman подкупили поклонников. Подписчики были впечатлены талантом Варнавы и оставили множество одобрительных комментариев под публикацией.

«Харизма зашкаливает».

«Катя, вы сделали мое утро».

«Заскороговорим все».

«Люблю тебя! Смешная, красивая и незабываемая Екатерина Варнава!»

««Сколько экспрессии, какая палитра эмоций, какой накал», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава в странной позе рассмешила фанатов.