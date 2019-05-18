Это латвийка! Вице-канцлер Австрии оправдался за «тайную встречу» с женщиной

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Изначально австрийская пресса утверждала, что политик был «застукан» во время переговоров с некой русской дамой по поводу тайного финансирования его партии.

Фото: www.globallookpress.com

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прояснил ситуацию со скандалом вокруг неких «тайных переговоров» с его участием накануне выборов. По одной из версий, он встречался с гражданкой России без ведома счетной палаты.

Однако сам Штрахе утверждает, что на видеозаписи, которая являлась доказательством его тайной деятельности, он разговаривает с женщиной из Латвии. По словам вице-канцлера, их общий знакомый сообщил ему, что некая латвийская дама вместе с дочерью планирует переехать на постоянное место жительства в Австрию и хочет инвестировать свои активы. Женщина настаивала на личной встрече со Штрахе — именно эти переговоры и запечатлены на видео.

«Эта частная беседа состоялась летом 2017 года на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин. Определенные отрезки видео были вырезаны из общего контекста и нацелены против нас», — настаивает политик.

Штрахе подчеркнул, что женщины на протяжении всей беседы пытались вызвать и самого вице-канцлера, и сопровождавшего его Йоханеса Гуденуса на противоправные разговоры. Кроме того, дамы, по утверждению мужчины, беспринципно воспользовались трагедией в семье Гуденуса. Женщины настаивали на встрече под предлогом того, что интересуются покупкой охотничьих угодий, которые достались Йоханесу после смерти отца.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, канцлер Австрии Себастьян Курц отказался от сотрудничества с Хайнцем-Кристианом Штрахе после обнародования видео, на котором вице-канцлер якобы проводит тайные переговоры о неофициальном финансировании своей предвыборной компании.

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