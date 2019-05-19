Человек собаке друг? Почему все чаще домашние питомцы нападают на людей

Чудовищные истории ежедневно фигурируют в информационных сводках. Тут напали на детей, тут загрызли насмерть.

Здесь важно помнить и понимать, что животные не виноваты. Виноваты их хозяева. И для этого есть не только административная, но и уголовная ответственность. Даже бродячие собаки — это результат разгильдяйства чиновников, за которое надо отвечать. Так почему же случаев нападения с каждым годом становится все больше? Алексей Полторанин искал ответ на этот вопрос.

Рваные раны на животе и спине, на шее — гематома. Такими травмами закончилась для маленького Андрея встреча с агрессивной собакой.

Мама Андрея Татьяна рассказывает — вечером они вместе возвращались домой из магазина, ненадолго задержались на детской площадке. Внезапно из-за угла выбежала собака породы немецкий дратхаар и набросилась на ребенка. Мать пыталась спасти своего сына.

«Я даже на собаку внимания не обращала. Просто сверху склонилась над собакой. Материнский инстинкт или что. Дальше разминать. Кроме сына ничего не видела», — рассказывает Татьяна Бернард, мать Андрея.

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Татьяне удалось отогнать разъяренного пса. Первую помощь истекающему кровью Андрею оказали очевидцы — тренер с футбольной площадки и жители ближайших домов. «Скорая» отвезла мальчика в реанимацию, где около двух часов врачи зашивали раны от собачьих зубов.

«Она его по касательной, прямо миллиметр и печень ему бы порвала. Все это был бы летальный исход», — вспоминает женщина.

По данным Роспотребнадзора, c января по апрель этого года собаки искусали почти 34 тысячи человек. Из них треть дети. Причем рост по сравнению с прошлым годом огромный. За весь 2018-й животные напали на 38 тысяч человек. И это, несмотря на новый закон об ответственном обращении с животными, который не только защищает домашних любимцев, но и направлен на безопасность граждан.

Вот, например, один из пунктов документа: «Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории».

К этому закону в МВД подготовили перечень потенциально опасных пород собак. Правда, позже пришлось сократить этот список. Сейчас в нем 13 пунктов. Однако, по мнению президента союза кинологических организаций, использовать термин «опасные породы собак» в принципе некорректно.

«В каждой собаке может быть особь, которая может проявлять агрессию и неадекватность. Ну, это, как правило, происходит тогда, когда она попадает в такие безответственные руки», — поясняет Владимир Уражевский, президент союза кинологических организаций РФ.

Исправить ситуацию, по словам экспертов, могли бы обязательные курсы для желающих взять щенка. Сейчас в такие центры подготовки приходят только добровольно. Здесь собаки проходят так называемый общий курс дрессировки — учатся выполнять простейшие команды. А их хозяев обучают грамотному поведению с животным.

Доверить кому-то воспитание собаки — это как дать право человеку управлять автомобилем. Если вам нет 18 или вы страдаете психическими расстройствами, то водительское удостоверение вы не получите. И пьяным за руль запрещено! А ведь собака — это далеко не автомобиль! В гараж не поставишь. Если собакой не заниматься постоянно, то ее поведение может стать непредсказуемым. И не только для хозяина, но и для окружающих.

Поведение этого стаффордширского терьера явно вышло из-под контроля, когда он увидел другую собаку. Разъяренное животное хозяйка остановить не смогла — оно кинулось на беременную женщину, подхватившего на руки своего маленького питомца.

«У меня было наложено 12 швов. Получается вот на руке остались следы. Потом ягодицы, грудь у меня она поранила», — вспоминает Галина Клейн.

После случившегося Галина не услышала никаких извинений от хозяйки стаффорда. Отказывается она общаться с ней и сейчас. Самой собаки, правда, теперь в доме нет — ее судьба неизвестна.

— А что с собакой случилось?

— Да успокойтесь.

Овчарку и алабая, принадлежавших Андрею Соколову из Якутии усыпили после того, как они напали на 17-летнего подростка. Он возвращался с дачи своего друга, шел на автобусную остановку, когда собаки накинулись на него. Парень успел забраться на столб, где 20 минут ждал помощи.

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«Бегу, бегу, бегу, вот так вот быстрее, намного быстрее и здесь сидел. Вот так вот», — рассказывает Александр Демичкевич.

Позже выяснилось, что животные были голодными — два месяца они жили одни на дачном участке. Сейчас у Андрея Соколова новая собака. На этот раз хозяин держит ее на цепи, и кажется, вспоминает о своем питомце нечасто. Когда мы пришли Андрей был в подвыпившем состоянии и разговора не получилось.

«И с участковым придем, и с прокуратурой придем. Ты ответишь, за все дела ответишь», — говорит Елена Скворцова, бабушка Александра.

Уголовное дело по факту нападения закрыли за отсутствием состава преступления, как и тысячи аналогичных дел. До суда они доходят редко. А обвинительные приговоры выносятся и того реже. Административной ответственности Соколов тоже избежал. Впрочем, штрафы для физических лиц невелики — до пяти тысяч. Почему так происходит? Потому что практически невозможно доказать злой умысел, а проще говоря — тот факт, что хозяин специально натравил на кого-то свою собаку.

«Дает ли он собаки какие-то конкретные указания, команды при нападении на человека, способна ли сама собака выполнить эти команды потому что многие уголовные дела разваливаются из-за этого», — поясняет юрист Ольга Байбородина.

Мать маленького Андрея надеется — уголовное дело, которое завели по факту нападения на ее сына, не развалится в суде. Во всяком случае оно сейчас на контроле у руководства Следственного комитета Свердловской области. Хозяину собаки грозит наказание до трех лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Между тем, сам мальчик продолжает лечиться — посещает врачей и психологов. После происшествия у него резко изменилось поведение: он иногда дерется с родными, ходит на цыпочках, вздрагивает от каждого шороха и плачет.

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