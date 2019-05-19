В Петербурге проходит «Ночь музеев» — видео

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Ежегодная культурная акция посвящена Международному дню музеев.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

В ночь с 18 на 19 мая в Петербурге проходит «Ночь музеев». Ежегодная акция стартовала в 18.00 и продлится до 06.00. В ходе мероприятия 120 музеев Северной столицы по традиции открывают двери для посетителей в вечернее и ночное время.

Тема «Ночи музеев -2019» — «Элементы». В текущем году самыми популярными площадками, представившими свои программы, стали: Ботанический сад Петра Великого, «Ленфильм», Планетарий, Arts Square Gallery и Анненкирхе.

«Ночь музеев» — международное культурное событие, которое проходит ежегодно в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев «не спят» один раз в год, открывая двери всем, кто заинтересован побывать в музее в необычное время суток.

Акция «Ночь музеев» в Северной столице организована по инициативе Комитета по культуре Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сезон фонтанов в Петергофе открыли красочным спектаклем по произведениям Пушкина. В 2019 году церемонию посвятили 220-летию со дня рождения поэта.

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