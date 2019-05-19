«Вкусная женщина»: Анфиса Чехова показала упражнение из йоги в откровенном наряде

, 8:00 Фото 1 523

Телеведущая продемонстрировала безупречную растяжку на очередном снимке в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @achekhova

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова недавно сообщила своим подписчикам в соцсетях, что нашла для себя новое увлечение — йогу. С тех пор на странице звезды в Instagram регулярно появляются снимки с тренировок. Она рассказывает поклонникам о преимуществах этого занятий спортом и мотивирует заняться собой и своим телом.

Гороскоп на 19 мая: Девы, включайте креатив!

В воскресенье, 19 мая, теледива дала фанатам очередной повод для зависти. Она продемонстрировала великолепную растяжку в довольно откровенном наряде, подчеркивающем все изгибы ее тела, чем вызвала шквал комплиментов со стороны комментаторов. Поклонники были восхищены потрясающей гибкостью Чеховой и, по традиции, захвалили ее фигуру.

«Вот как выглядит вкусная женщина! Анфиса — супер!»

«Какая у вас растяжка, и вообще красавица!»

«Анфиса, прекрасная фигура. Никто не может похвастаться из звезд таким же очарованием и внутренним шармом».

«Три вещи, на которые можно смотреть, не отрываясь: огонь, вода и изгибы Анфисы».

«Секси», — отметили пользователи.

Многие, в свою очередь, отметили, что фотографии ведущей их подталкивают начать заниматься йогой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова подсела на новый «наркотик».

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +13°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Гороскоп на 19 мая: Девы, включайте креатив!

Последние новости

8:34
«Я вам такая больше нравлюсь?»: Волочкова перевоплотилась в мужчину
8:15
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
8:00
«Вкусная женщина»: Анфиса Чехова показала упражнение из йоги в откровенном наряде
7:49
Катя Лель показала мужа дочери Александра Серова — видео
7:32
Хореограф Загитовой прокомментировал ситуацию с любимой песней Медведевой
7:17
«Дорогая девочка»: Экс-участнице «Дома-2» подарили машину за 20 миллионов — фото
6:56
Убийственная кухня: популярную пищевую добавку Е 171 признали смертельно опасной
6:45
«Недоговороспособна»: Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России
6:29
Унисекс — модное словечко или предвестник гибели человечества? Мнение эксперта
6:11
«Не хочу надоедать»: Лазарев больше не будет участвовать в «Евровидении»
5:58
«Секси»: Виктория Дайнеко в «голом» платье взбудоражила подписчиков
5:43
Пять миллионов машин: В России подвели итоги первого года работы Крымского моста
5:27
«Что за поза»: Присевшую на корточки Глюкозу раскритиковали в сети
5:11
В Сирии завершился первый послевоенный чемпионат по женскому футболу
4:34
Сергей Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения-2019»
3:48
Взошла последняя Голубая Луна десятилетия — видео
3:16
Гороскоп на 19 мая: Девы, включайте креатив!
2:05
«Евровидение — 2020» пройдет в Нидерландах
1:43
В Петербурге проходит «Ночь музеев» — видео
1:16
Как дольше сохранить внешний вид автомобиля— советы экспертов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама