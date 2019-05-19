«Вкусная женщина»: Анфиса Чехова показала упражнение из йоги в откровенном наряде

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова недавно сообщила своим подписчикам в соцсетях, что нашла для себя новое увлечение — йогу. С тех пор на странице звезды в Instagram регулярно появляются снимки с тренировок. Она рассказывает поклонникам о преимуществах этого занятий спортом и мотивирует заняться собой и своим телом.

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В воскресенье, 19 мая, теледива дала фанатам очередной повод для зависти. Она продемонстрировала великолепную растяжку в довольно откровенном наряде, подчеркивающем все изгибы ее тела, чем вызвала шквал комплиментов со стороны комментаторов. Поклонники были восхищены потрясающей гибкостью Чеховой и, по традиции, захвалили ее фигуру.

«Вот как выглядит вкусная женщина! Анфиса — супер!»

«Какая у вас растяжка, и вообще красавица!»

«Анфиса, прекрасная фигура. Никто не может похвастаться из звезд таким же очарованием и внутренним шармом».

«Три вещи, на которые можно смотреть, не отрываясь: огонь, вода и изгибы Анфисы».

«Секси», — отметили пользователи.

Многие, в свою очередь, отметили, что фотографии ведущей их подталкивают начать заниматься йогой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова подсела на новый «наркотик».