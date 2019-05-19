Сын российского олигарха разбил роскошный Mercedes в Екатеринбурге — видео

, 12:18 Видео 282

Авария произошла вечером в субботу, 18 мая.

Фото, видео: YouTube @E1.RU

Сын миллиардера Игоря Алтушкина Тимофей разбил оранжевый Mercedes стоимостью в несколько миллионов рублей на улице Хохрякова в Екатеринбурге. Авария произошла вечером в субботу, 18 мая, в центральном районе города.

По словам Тимофея, виновником ДТП стал водитель автомобиля Hyundai, который не рассчитал траекторию движения и допустил столкновение с машиной Алтушкина. В результате инцидента у Mercedes повреждены бампер, переднее правое крыло и диски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского блогера Хизу переехал автомобиль во время съемок пранка в Объединенных Арабских Эмиратах. Молодой человек опубликовал в социальных сетях момент инцидента и написал, что это не шутка.

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